Real campione ma gran parte del merito è di Benzema. Il resto dell'attacco è mancato

Ventuno gol, otto assist. Una stagione da protagonista assoluto, decisivo, devastante. Quando conta, Karim Benzema c'è. Sempre, ancora più di prima. In un Real Madrid stellare ma senza una sua cometa, il trentaduenne di Lione è stato il vero e proprio trascinatore. In totale è stato il miglior marcatore di un Real dove sono mancate le reti degli altri. Dietro c'è Sergio Ramos a dodici complessive, dieci nella Liga. Dietro una cooperativa del gol ma quel che dovrà far riflettere Florentino Perez è il fatto che a seguire ci sono due giocatori a sole quattro marcature, Toni Kroos e Casemiro. Ben ventuno giocatori in rete ma gran parte del bottino sulle spalle di Benzema. Indispensabile in questo Madrid.