Real campione. Perez sul mercato: "No a grandi acquisti, la situazione è difficile"

Il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez, dopo la vittoria del titolo in Spagna fa il punto anche sul mercato che verrà per i Blancos. "Non ci saranno grandi acquisti questa estate, la situazione è pessima. Non puoi chiedere ai giocatori di abbassarsi lo stipendio e di fare un certo tipo di acquisti".