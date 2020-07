Real Campione, Zidane: "Emozione indescrivibile, più della vittoria della Champions"

Visibilmente emozionato Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, alla fine della gara vinta 2-1 contro il Villareal che ha ufficialmente laureato le merengues Campioni di Spagna. Queste le parole del francese ai microfoni di Marca: "Probabilmente vi sorprenderà, ma ribadisco che vincere la Liga è più emozionante che vincere la Champions League. La sensazione è straordinaria, i giocatori hanno fatto qualcosa di impressionante. Non riesco a spiegare a parole le emozioni che sto provando. Alleno una squadra di uomini veri, a cui va dato il merito maggiore per questa vittoria. Anche chi ha giocato meno ha contribuito in maniera sensibile al raggiungimento di questo obiettivo". Il tecnico transalpino prosegue nell'elogio ai suoi calciatori: "Hanno dimostrato sul campo di essere la squadra più forte, punto. Per me è uno dei giorni più belli da professionista".

Com'è festeggiare un titolo vinto di questi tempi?

"È strano per tutti, ci sarebbe tanto piaciuto poter festeggiare con i nostri tifosi per le vie della città. Ma sono sicuro che anche da casa la nostra gente è orgogliosa di noi e di quello che abbiamo fatto".