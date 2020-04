Real, Courtois pensa alla ripresa. l'obiettivo è conquistare il suo terzo Premio Zamora

Thibaut Courtois ha fissato il suo obiettivo alla ripresa della stagione: conquistare per la terza volta il trofeo Zamora, il premio che viene assegnato al portiere meno battuto della Liga. Il belga, per il momento, ha subito solo 16 reti in 24 partite disputate ed è davanti a Jan Oblak dell'Atletico Madrid, bucato 21 volte in 27 incontri. Courtois ha vinto due volte il premio proprio con la maglia dei colchoneros, nel 2012-13 e 2013-14. L'ultimo a conquistarlo con la maglia del Real Madrid è stato Iker Casillas, nel 2007-08.