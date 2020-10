Real falcidiato dagli infortuni, Zidane: "Hazard ko perché ha lavorato tanto per tornare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Levante, mister Zinedine Zidane ha parlato anche dei tanti infortuni, in primis il nuovo stop di Eden Hazard, ma anche quelli di Dani Carvajal e Alvaro Odriozola sulla fascia destra: "Io resto positivo, anche con Hazard. Ha avuto un infortunio muscolare a causa del grande lavoro che ha fatto per tornare. Chiaramente gli infortuni non mi piacciono, vorrei sempre avere tutti i miei calciatori a disposizione, ma nel calcio sono cose che capitano e questo non può essere un alibi per noi", le parole del tecnico del Real Madrid.