Real, fatta per il ritorno di Casillas. L'ex portiere sarà il consigliere di Florentino Perez

Iker Casillas torna al Real Madrid dopo cinque anni, ma non come giocatore. Il leggendario portiere, dopo aver rinunciato alla presidenza della Federazione spagnola, ha deciso di riavvicinarsi al club nel quale ha passato gran parte della carriera e lavorerà a stretto contatto con Florentino Pérez, come consigliere. Una posizione che, secondo Marca, ricorda quella assunta in passato da Zinedine Zidane.