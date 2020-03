Real in quarantena, Kroos la prende con filosofia: "L'importante è che stiamo tutti bene"

vedi letture

"Io e la mia famiglia stiamo bene, non abbiamo sintomi, questa è la cosa più mportante". Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato di come sta affrontando la quarantena ai microfoni di ProSieben: "Non sono molto annoiato, è impossibile con tre bambini in casa. Ho anche molta carta igienica", ha detto il tedesco, sereno e divertito. "Ora l'obiettivo principale è scacciare questo nemico invisibile e tornare alla normalità".