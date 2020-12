Real, Jovic guarisce dal COVID-19 ma si ferma di nuovo: problema all'adduttore della coscia destra

Non c'è pace per Luka Jovic. L'attaccante serbo, che sembrava essersi ritrovato dopo un paio di ottime prestazioni (soprattutto in Nazionale), è stato fermato sul più bello dalla positività al COVID-19 e ha saltato le ultime partite del Real Madrid. La guarigione dal virus, però, ha portato in dote un nuovo problema, all'adduttore della coscia destra. Così, l'ex Eintracht è di nuovo costretto a fermarsi e probabilmente tornerà in campo solo nel 2021.