Real, la gioia di Hazard: "Felice di essere di nuovo in campo con i miei compagni"

vedi letture

Al sito ufficiale del Real Madrid, Eden Hazard ha dichiarato di essere "felice" di aver ritrovato i compagni squadra a poco più di due mesi dal'operazione alla caviglia destra, subita lo scorso 5 marzo: "Sono molto felice di essere tornato in campo con i miei compagni. Ora non ci resta che attendere le partite. Dopo due mesi di inattività, avevo bisogno di più lavoro fisico e con la palla. Spero di essere pronto per la ripresa. Ora possiamo allenarci come vogliamo, in gruppo e con un allenatore. La prima settimana invece è stata un po' strana...".