Real, la parola d'ordine per Perez è vendere: da Bale a James, tutti gli epurati

La delusione per l'eliminazione dalla Champions League non è ancora stata smaltita, ma il Real Madrid deve pensare già alla prossima stagione e al mercato. Secondo Marca, il presidente Perez ha in testa un solo obiettivo: vendere. E sono tanti i giocatori sulla lista d partenza.

Da Bale a James, fino a Jovic - I primi due della lista, ovviamente, sono Gareth Bale e James Rodriguez. Separati in casa ormai da mesi, non rientrano nei piani di Zidane ma hanno uno stipendio (soprattutto il gallese) che spaventa tutte le potenziali acquirenti. Intorno al colombiano già un po' più di movimento, ma nulla di concreto. Gli altri giocatori epurati dovrebbero essere Luka Jovic, Sergio Reguilon (che piace a Chelsea e Napoli), Vallejo, Borja Mayoral (vicino alla Lazio), Mariano Diaz, Brahim Diaz e i giovani Reinier e Takefusa Kubo. Non è invece certa la cessione di Dani Ceballos e Martin Odegaard, che torneranno dai rispettivi prestiti e potrebbero far comodo al tecnico francese.