Real, lo stadio Di Stefano sarà il centesimo a ospitare partite della prima divisione

Domenica, alle 19.30, il Real Madrid tornerà in campo dopo la sosta forzata e lo farà nel suo centro sportivo di Valdebebas. Lo stadio Alfredo Di Stefano ospiterà la sfida contro l'Eibar e raggiungerà un traguardo storico: sarà infatti il centesimo ad ospitare una partita di prima divisione spagnola. Come riporta As, finora erano stati 99 gli stadi che avevano ospitato le gare della massima serie iberica in 91 anni di storia e il Real ha giocato in 92 di questi. Lunedì diventeranno 101, perché anche il Levante cambierà momentaneamente sede per gli incontri casalinghi e si sposterà al Camilo Cano de la Nucia fino al termine della stagione.