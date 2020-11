Real Madrid, a pochi giorni dalla sfida con l'Inter in 4 lavorano a parte. Riabilitazione per Ramos

Report del Real Madrid in vista della partita contro il Villarreal domani pomeriggio. Lavoro individuale per Odriozola, Valverde, Varane e Courtois mentre per Sergio Ramos è iniziata la riabilitazione. Ricordiamo che i blancos affronteranno il 25 novembre l'Inter, partita che è già decisiva per entrambe in chiave qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.