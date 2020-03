Real Madrid, allarme Courtois: il portiere belga può saltare Eibar e Manchester City

Allarme Thibaut Courtois in casa Real Madrid. Come riporta As, la sconfitta di ieri col Betis e il conseguente sorpasso in vetta alla classifica del Barcellona non sono state le uniche cattive notizie della domenica di mister Zidane. Il portiere belga, che a Siviglia ha lasciato il campo zoppicando vistosamente, potrebbe rischiare di perdersi infatti le prossime due importantissime sfide con Eibar in campionato e Manchester City nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Accertamenti medici in programma nelle prossime ore, ma i blancos non possono certo dormire sonni tranquilli.