Real Madrid, anche Zidane fatica per la riconferma. Ma i blancos per il momento non cambiano

Il Real Madrid ha deciso di andare avanti con Zinedine Zidane. In casa blancos non è mai semplice riconfermarsi, ma il tecnico francese ha dimostrato di far bene sulla panchina delle merengues: ben 11 trofei conquistati - tra cui tre Champions League e due campionati -, non male come palmares in tre stagioni. Ad ogni modo l'allenatore ha rischiato fino al termine dell'attuale campionato, nonostante le parole di Florentino Perez.