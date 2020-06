Real Madrid, Asensio dopo il ritorno con gol: "Dietro a tutto questo c'è molto lavoro"

Intervenuto a Movistar TV, Marco Asensio ha parlato del suo ritorno in campo, condito da un gol e un assist: "Avevo molta voglia di tornare, sono contento di aver giocato, di segnare e della vittoria. Ho provato molta emozione e soddisfazione, dietro ciò c'è molto lavoro. L'importante è che sono presente per questo finale di stagione. Rimangono 9 finali, ora concentriamoci sulla Real Sociedad".

Su Twitter il giocatore ha aggiunto: "Erano mesi che aspettavo questo momento. Sono stati giorni di duro lavoro, di sacrificio e di perseveranza. Questo gol lo dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato e accompagnato in questo processo di recupero tanto lungo. Torna il sorriso".

I was waiting for this moment for months. There have been many days of hard work, sacrifice and perseverance. This goal is dedicated to all the people who have helped me and been by my side in this long recovery process. The smiles are back! pic.twitter.com/J6MphN645e

