Real Madrid, assenze pesanti contro l'Eibar: fuori Hazard, Isco e Vinicius

Domani sera il Real Madrid sarà di scena in casa dell'Eibar ma Zinedine Zidane dovrà fare a meno di tre giocatori importanti. Eden Hazard, Isco e Vinicius Junior infatti non sono stati convocati e salteranno la gara di Liga. Il brasiliano è alle prese con una gastroenterite, mentre sul belga Zidane non vuole rischiare altri infortuni e lo lascerà lavorare ancora un po'. Isco infine ha preso un colpo alla caviglia in allenamento e non è al meglio. La buona notizie per Zidane è rappresentato dal ritorno di Mariano e Odegaard. I convocati:

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube.

DIFENSORI: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Ødegaard.

ATTACCANTI: Benzema, Asensio, Lucas, Jović, Mariano, Rodrygo.