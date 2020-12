Real Madrid-Athletic Bilbao 3-1, le pagelle: Benzema implacabile, follia Raul Garcia

vedi letture

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO 3-1

Marcatori: 45'+1 Kroos, 51' Capa, 73' e 90'+2 Benzema

REAL MADRID

Courtois 7 - Prova ad arginare la voragine inspiegabilmente creatasi dalle sue parti nell’occasione dell’1-1. Risponde correttamente sul primo tiro di Capa, non può nulla sulla respinta. Nel finale è fondamentale il suo miracolo su Vesga prima del 3-1 di Benzema.

Carvajal 7 - Pennella con grandissima tecnica la palla sulla testa di Benzema per il gol che riporta avanti la sua squadra. Spinge con costanza e non soffre praticamente mai sulla sua corsia di competenza.

Varane 6 - Non si registrano sbavature nella prestazione del diligente centrale del Real Madrid. Altra prestazione autorevole.

Sergio Ramos 6 - La grinta del capitano guida anche stasera la retroguardia del Real Madrid, tranne che nell’amnesia che porta al momentaneo 1-1. Unico neo in una serata resa tranquilla anche dall’espulsione di Raul Garica all’alba del match.

Mendy 5.5 - Viene colto di sorpresa dalla triangolazione tra Capa e De Marcos quando gli avversari acciuffano coraggiosamente il pareggio. In avanti non punge come nei giorni migliori.

Kroos 7 - Sblocca la gara nel finale del primo tempo con la stoccata che lascia inerme Simon sull’appoggio di Vinicius. Ci riesce dopo aver preso le misure per un paio di volte alla porta avversaria.

Valverde 5.5 - Non sfrutta al meglio la chance concessagli da Zidane nel giorno della squalifica di Casemiro. Ha un paio di chance per indirizzare la gara, ma non le sfrutta a dovere e viene richiamato in panchina. Dal 63’ Isco 6 - Contribuisce all’assalto finale alla ricerca dei tre punti.

Modric 6.5 - Le solite geometrie nella zona centrale del campo dettano i tempi della trama di gioco della squadra madrilena. Pilota automatico nella manovra sempre ricca di spunti grazie alla sua fantasia.

Lucas Vazquez 5.5 - Non particolarmente brillante questa sera. Poche iniziative degne di nota, finisce sul taccuino dell’arbitro per un intervento irruento ad interrompere un contropiede del Bilbao. Dal 75’ Rodrygo SV.

Benzema 7.5 - Come al solito è la sua firma a decidere le sorti di un incontro che si preannunciava più facile da gestire. Doppietta personale con una rete nel finale dopo un brivido intenso.

Vinicius Jr 6 - Molto fumo e poca sostanza nelle sue folate. E’ autore dell’assist sul gol di Kroos, che però ha decisamente più meriti. Dal 62’ Asensio 6 - Le sue doti di palleggio tornano utili nell’ultima mezz’ora.

ATHLETIC BILBAO

Simon 6 - Completamente colpevole in occasione dei gol subiti. Mette una pezza finché può.

Capa 7 - Sua la rete che riporta in partita almeno per una parte della gara la sua squadra. Deliziosa la sgroppata, ma purtroppo vana ai fini del risultato finale. Dall’80’ Lekue SV.

Alvarez 5.5 - Prova a resistere con tenacia insieme al compagno di reparto alla grandissima pressione del reparto avanzato del Real Madrid. Serata difficile, come previsto.

Martinez 5.5 - 45’ di grande attenzione non bastano ad arginare l’impeto degli attaccanti avversari. Nella ripresa cala anche la protezione del centrocampo, con la spia della riserva accesa per l’inferiorità numerica.

Berchiche 6 - Rimane per lunghi tratti agganciato ai centrali per garantire maggiore protezione. Si affaccia solo nella metà campo avversaria senza grossi risultati.

Dani Garcia 6 - Costretto spesso a rincorrere la sfera che gira molto velocemente in mezzo al campo grazie alle immense doti tecniche della mediana del Real Madrid. La garra non basta stasera.

Vencedor 6 - Grande applicazione nel tentativo di arginare l’esuberanza del centrocampo avversario. Consuma tutte le energie fisiche e mentali a disposizione ed esce stremato dal campo. Dal 66’ Vesga 5 - Nel finale ha l’incredibile occasione per gelare il Real e portare a casa il 2-2 ma si fa ipnotizzare da Courtois.

De Marcos 6.5 - Collabora con grande qualità alla triangolazione che porta all’inatteso e momentaneo gol dell’1-1. Si muove moltissimo alla ricerca di soluzioni offensive difficili di creare in inferiorità numerica contro il Real Madrid. Dall’81’ Muniain SV.

Raul Garcia 4 - Commette una vera e propria follia facendosi espellere per somma di ammonizioni dopo appena 13’. Non ci sono attenuanti per il suo atteggiamento.

Berenguer 6 - Si rende spesso utile ai compagni dettando verticalizzazioni per alleggerire la pressione costante del Real Madrid. Gli manca un pizzico di precisione nei suggerimenti. Dal 59’ Cordoba 5.5 - Non un grande impatto sul match.

Williams 6 - Gara di grande sacrificio a galleggiare tra le maglie della difesa del Real Madrid. Prova a dare profondità ed è costretto da subito agli straordinari per non scollarsi troppo dal resto della squadra dopo l’espulsione di Raul Garcia. Gli manca un pizzico di lucidità negli ultimi metri. Dal 67’ Villalibre 5.5 - Ingresso morbido il suo. Scompare tra i due centrali del Real Madrid.