Real Madrid-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: le scelte di Zidane e Simeone

vedi letture

Alle ore 21:00 big match in programma anche nella Liga. Si sfideranno infatti Real Madrid e Atletico Madrid in un derby importantissimo per entrambe le compagini in chiave classifica. Di seguito le scelte dei due tecnici:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicious Jr. All:. Zidane

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Herrera, Koke, Carrasco; Joao Felix, Suarez. All.: Simeone