Real Madrid, attesi botti sul mercato per sopperire alla delusione Jovic

Marca di stamani dedica la sua apertura in prima pagina a due nomi entrati nel mirino del Real Madrid per il prossimo mercato: da una parte Haaland del Borussia Dortmund, dall'altra Mbappe del PSG. La ricerca di un top player per i Blancos, si apprende, è da ricondurre al flop dell'acquisto di Luka Jovic, giovane punta serba arrivata nella capitale spagnola la scorsa estate per la cifra di 60 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte, pur senza riuscire ad affermarsi come avrebbe voluto, rimanendo anzi spesso e volentieri ai margini nelle scelte del tecnico Zidane.