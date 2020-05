Real Madrid, avvicinamento per Camavinga. Nessuna clausola per il francese

L'apertura di As di oggi è dedicata al mercato e al Real Madrid che fa sul serio per Edouard Camavinga, centrocampista di 17 anni del Rennes. Si registra un avvicinamento da parte dei blancos e il giocatore sarebbe favorevole a lasciare la Bretagna già in estate, nonostante la storica prima qualificazione della sua squadra alla Champions League. Il Real Madrid ha dato mandato a Juni Calafat, uomo che sta acquisendo sempre più peso nella scena internazionale degli acquisti del Real. Primo sondaggio e già gli spagnoli sono a conoscenza del fatto che il giocatore non ha nessuna clausola che lo obblighi a rimanere a Rennes. Solo un mese fa Camavinga aveva rinnovato fino al 2022 e il prezzo richiesto dei bretoni si aggira sui 50 milioni. Questa era la cifra stabilità prima che la pandemia da coronavirus stravolgesse tutto.