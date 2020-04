Real Madrid, Bale in saldo: il club vuole cederlo, ma il gallese ha un'altra idea

vedi letture

Per Gareth Bale il futuro è ancora una incognita. Si è tanto parlato di una sua cessione, ma la verità - riferisce As - è che il gallese vorrebbe restare al Real Madrid. In città si trova bene, sia lui che la sua famiglia, e i 14,5 milioni di euro netti che percepisce a stagione rappresentano un'ottima ragione per restare. Ma rappresentano anche un peso, visti in chiave Real Madrid, del quale i Blancos si sgraverebbero con gran piacere. Al punto che per lasciarlo andare via non chiederebbero nessuna cifra folle, anzi. Bale in saldo, ma prima c'è da convincere il diretto interessato.