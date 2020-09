Real Madrid, Bale: "Se arrivassero offerte dalla Premier League le prenderei in considerazione"

Gareth Bale, direttamente dal ritiro del Galles, apre le porte a un ritorno in Premier League. In merito ha dichiarato: "Se dovessero arrivare offerte le prenderei sicuramente in considerazione". Classe 1989, Bale ha lasciato il massimo campionato inglese nel 2013 per trasferirsi per la somma record per l'epoca di 100 milioni al Real Madrid. Club col quale ormai è ai ferri corti.