Real Madrid, Bale sempre più lontano: l'ex Tottenham ha chiesto di non essere convocato

vedi letture

Prima il pisolino in panchina, poi la convocazione rifiutata. Ormai Gareth Bale è sempre più lontano dal Real Madrid: il gallese, secondo quanto riportato da Onda Cero, avrebbe chiesto a Zinedine Zidane di non convocarlo per l'ultima partita della stagione. Ancora non ci sono offerte concrete per l'ex Tottenham, ma molto probabilmente l'attaccante esterno lascerà i blancos al termine di questa stagione.