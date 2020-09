Real Madrid-Bale, separati in casa: ancora nessun incontro con Zinedine Zidane

Una separazione in casa, in piena regola. Gareth Bale è tornato ad allenarsi al centro sportivo del Real Madrid, ma ancora non è avvenuto nessun incontro con Zinedine Zidane. Il gallese si è allenato in palestra con chi era infortunato, senza però specificare al club il problema fisico. L'esterno ex Tottenham sa di non rientrare nei piani del tecnico francese, ma per il momento i due non hanno avuto nessun faccia a faccia: prosegue dunque un rapporto ormai logoro, il gallese è sempre più lontano da Madrid. A riportarlo è AS.