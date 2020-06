Real Madrid, barbecue in casa per Jovic: il club merengue non gradisce

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid reduce da una stagione particolarmente complicata a causa degli infortuni, si p reso protagonista di un nuovo episodio che non è molto piaciuto al club. Il serbo ex Eintracht Francoforte, fratturatosi il piede poco meno di un mese fa e reduce da una violazione di quarantena a inizio marzo, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritraeva mentre faceva un barbecue con alcuni amici. Nulla di illegale, visto che adesso in Spagna gli incontri sono concessi fino a un massimo di dieci persone, ma il calciatore appare in piedi in una posizione che sembra sforzare il piede fratturato e senza particolare rispetto delle distanze di sicurezza. Inoltre il club in questo periodo ha sottoposto i calciatori a una dieta molto rigida, con Jovic che probabilmente si è concesso una ‘deroga’. Il club comunque non deve aver apprezzato particolarmente visto che poco dopo l’immagine incriminata è stata rimossa dal profilo dell’attaccante merengue.