Real Madrid-Barcellona, la volata finale. Calendari a confronto, blancos ora favoriti

Sei giornate ancora da giocare in Liga, lotta al titolo riservata solamente a due squadre. Le solite due, col Real Madrid che nel weekend ha staccato il Barcellona.

Gli scontri diretti sono già stati giocati ed è il Real Madrid a godere del vantaggio (0-0 al Camp Nou, 2-0 al Bernabeu). Una discriminante fondamentale in caso di arrivo a pari punti. Nonostante il Barcellona avesse avuto una ripartenza più morbida dopo il lockdown, contro il Maiorca terzultimo e il Leganés penultimo, si è fermato al primo ostacolo serio (Siviglia) e si è fatto fermare da un Celta sì in ottima forma, ma comunque coinvolto nella lotta per non retrocedere. Real Madrid, al contrario, perfetto, capace di uscire indenne dalla doppia sfida contro Valencia e Real Sociedad grazie a un Karim Benzema in gran spolvero. Il francese ha illuminato anche la serata del "Cornella-El Prat" contro l'Espanyol, servendo un assist decisivo di tacco a Casemiro. Il calendario ora sorride alle merengues.

33° turno

BARCELLONA-Atlético

REAL MADRID-Getafe

34° turno

Athletic-REAL MADRID

Villarreal-BARCELLONA

35° turno

BARCELLONA-Espanyol

REAL MADRID-Alavés

36° turno

Granada-REAL MADRID

Valladolid-BARCELLONA

37° turno

BARCELLONA-Osasuna

REAL MADRID-Villarreal

38° turno

Alavés-BARCELLONA

Leganés-REAL MADRID