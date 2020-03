Real Madrid, Benzema corre in soccorso di Germain: "A Marsiglia c'è molta pressione"

Karim Benzema difende Valere Germain. Nella serata di ieri, l'attaccante del Real Madrid ha partecipato ad una videochat su Instagram con uno youtuber transalpino che ha inserito l'attaccante dell'Olympique Marsiglia nel suo peggior undici stagionale. Pronta la risposta del numero 9 delle Merengues: "A Marsiglia c'è molta pressione. Ci sono giocatori che la possono sopportare e altri no. Lui è sotto pressione. A Marsiglia ha iniziato la stagione bene e dopo ha giocato una partita o due spezzoni e basta. Ecco perchè è stato molto difficile per lui, non è una catastrofe. Valere Germain, se vedi questo video, so che sei un buon giocatore".