Real Madrid, Benzema vince il Trofeo Di Stefano: "Orgoglioso di subentrare a Messi e CR7"

Karim Benzema ha ricevuto il "Trofeo Di Stefano" istituito da Marca nel 2007-2008 per premiare il miglior giocatore della stagione in Liga. Il francese è il primo calciatore ad interrompere l'egemonia di Cristiano Ronaldo e Messi che avevano vinto tutte le precedenti edizioni eccezion fatta per la prima, vinta da Raul. L'attaccante del Real Madrid ha commentato così: "Messi e Ronaldo sono di un altro livello, hanno vinto molti premi individuali e sono orgoglioso di essere subentrato a loro due. La mia idea è quella di dimostrare ogni giorno che posso giocare per questo club, che per me resta il migliore al mondo. A chi avrei consegnato questo premio se non avessi vinto io? A Sergio Ramos, che ha fatto una grande stagione".