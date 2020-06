Real Madrid, Borja Mayoral è nel mirino di Villarreal e Valencia

L'attaccante Borja Mayoral, 23 anni, in prestito al Levante dal Real Madrid e in passato accostato anche al Milan, sarebbe nel mirino di due squadre piuttosto importanti del campionato: si tratta di Valencia e Villarreal. Questo è quanto scrive AS, sottolineando che il centravanti entrerà presto nell'ultima stagione di contratto: l'accordo è in scadenza nel 2021.