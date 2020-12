Real Madrid, buone notizie per Zidane: Modric e Hazard a disposizione per l'Elche

Il Real Madrid oggi è tornato ad allenarsi dopo la mini vacanza di tre giorni con la buona notizia che Modric è tornato a lavorare in gruppo. Il croato non è stato convocato in via precauzionale per la gara contro il Granada, dopo aver accusato un piccolo sovraccarico muscolare ma per la prossima sfida contro l'Elche sarà a disposizione di Zidane. Così come Hazard che è stato convocato per l'ultima partita contro il Granada ma non ha giocato nemmeno un minuto. Zidane infatti ha preferito non correre rischi inutili ma contro l'Elche il belga potrebbe partire anche titolare.