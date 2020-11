Real Madrid, Butragueno: "Hazard sfortunato, speriamo che gli infortuni per lui siano finiti"

Emilio Butragueño ha analizzato il trionfo del Real Madrid contro l'Huesca ai microfoni di Movistar TV soffermandosi sul ritorno di Hazard: “Il gol di Hazard è stato straordinario, con il secondo gol siamo stati più tranquilli all'intervallo e abbiamo giocato la ripresa con più calma. La non esultanza di Eden? È un giocatore di altissimo livello internazionale, ha avuto sfortuna da quando è arrivato a Madrid e quello che vuole è essere sempre in campo. Si spera che gli infortuni siano finiti per lui. Benzema? Gioca molto bene a calcio, ha segnato due gol, ma non si distingue solo in questo senso. Gioca bene con gli altri, quasi tutto il gioco d'attacco passa attraverso di lui".