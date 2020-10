Real Madrid-Cadice 0-1, le pagelle: Lozano gol storico, Ramos-Modric da horror

Queste le valutazioni date alla sfida tra Real Madrid e Cadice, vinta dagli ospiti per 0-1.

REAL MADRID-CADICE 0-1

Marcatori: 16’ Lozano

REAL MADRID

Courtois 6,5 – Nella prima frazione di gioco non riesce ad evitare il gol di Lozano, ma nega il raddoppio all’honduregno con due grandi interventi. Meno impegnato dopo l’intervallo.

Nacho 6 – Non si fa vedere molto in fase offensiva mentre, sul piano difensivo, la sua prestazione è di livello superiore.

S.Ramos 5 – Primo tempo da film horror, nel quale va in costante difficoltà nel confronto con Lozano (come in occasione dello svantaggio). Prende una botta al ginocchio e non rientra dopo l’intervallo. (Dal 46’ Militao 6 – Non corre troppi pericoli nel corso della ripresa)

Varane 6 – Nella prima parte di gara crea la migliore palla gol del Real, colpendo di testa sugli sviluppi di un angolo. Per il resto, non commette errori grossolani come altri suoi compagni.

Marcelo 5,5 – Soffre nel duello con Salvi ma, quando può si sgancia in avanti provando a creare pericoli alla difesa avversaria.

Modric 5 – Decisamente la brutta copia del professore della mediana che solitamente illumina il gioco del Real con la sua classe divina. Commette tanti errori elementari in fase di appoggio, come raramente gli capita. (Dal 46’ Casemiro 6 – Sbaglia meno del croato, in una serata comunque da dimenticare a livello collettivo)

Kroos 5,5 – Fatica come tutto il centrocampo del Real a fare la differenza nelle due fasi. Non migliora nella seconda frazione di gioco. (Dal 78’ Jovic s.v.)

Isco 5,5 – Prova a fare qualcosa in più rispetto ad altri giocatori offensivi dei Blancos, ma non raggiunge comunque la sufficienza. (Dal 46’ Valverde 5,5 – Con il suo ingresso in campo, non aumenta la qualità e l’incisività della mediana madrilena)

L.Vazquez 5,5 – Un paio di tentativi nel corso del primo tempo, che però non creano troppi patemi d’animo a Ledesma. (Dal 46’ Asensio 5,5 – Viene coinvolto poco nelle azioni offensive)

Benzema 6 – Tra i meno negativi nella formazione di Zidane. Nella ripresa sfiora il pareggio centrando una clamorosa traversa.

Vinicius 5,5 – Dopo una prima frazione di gioco assolutamente anonima, si mette maggiormente in evidenza nella seconda frazione di gioco. Su un’uscita a vuoto di Ledesma, però, non sfrutta un’occasione tutt’altro che proibitiva.

CADICE

Ledesma 6 – Qualche uscita non esattamente perfetta sul piano stilistico, in una gara in cui a davvero poco lavoro da sbrigare.

Akapo 6,5 – Deve affrontare uno dei peggiori avversari possibili e cioè Marcelo ma, nel corso della gara, lo contiene senza troppi affanni.

Caia 6 – Dà il suo contributo sia nell’area del Cadice nel confronto con gli attaccanti avversari che in quella avversaria, rendendosi pericoloso sui calci piazzati.

Fali 6,5 – Ottimo nella protezione dell’area di rigore, rinviando il pallone in più circostanze senza badare troppo all’estetica.

Espino 6 – Pensa prevalentemente alla fase difensiva, fermando alcune azioni d’attacco dei Blancos per poi servire immediatamente un compagno in mediana.

Salvi 6,5 – Trotta con grande continuità sulla corsia di destra, arrivando spesso sul fondo e mettendo in mezzo palloni invitanti.

J.Mari 7 – Imposta la manovra con qualità e precisione, oltre dare una mano in fase d’interdizione. Dai suoi piedi, infatti, parte l’azione rifinita da Negredo e conclusa da Lozano con la rete dello 0-1. (Dal 76’ Garrido s.v.)

Jonsson 6,5 – Nell’avvio forsennato del Cadiz pressa costantemente i portatori di palla avversari, per poi stazionare a ridosso della propria area quando il Real alza il baricentro. (dall’86’ Fernandez s.v.)

Alex 6 – Gara più di sostanza e di equilibrio per l’esterno sinistro rispetto al compagno di reparto Salvi. Molto utile il suo apporto in fase di non possesso, così come i suoi precisi cross da corner. (Dall’86’ Izquierdo s.v.)

Negredo 6,5 – Duetta nel migliore dei modi con il compagno Lozano, a cui selve il pallone per il gol che porta avanti il Cadice. Meno determinante, invece, in fase conclusiva. (Dall’81’ Gimenez s.v.)

Lozano 7,5 – Primo tempo da urlo per l’honduregno, che semina il panico nella retroguardia del Real segnando il gol della vittoria e sfiorando il raddoppio in tre circostanze. (Dal 46’ Malbasic 6 – Presente nelle poche azioni d’attacco orchestrate dal Cadice nella ripresa)