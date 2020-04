Real Madrid, cambia il Santiago Bernabeu: copertura integrale in 15 minuti

vedi letture

Probabilmente gli stadi in futuro prevederanno una chiusura integrale, ma al momento sono pochi gli impianti con una copertura totale. Proprio per questo motivo Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha chiesto un progetto che rivoluzionasse totalmente il Santiago Bernabeu: come riportato da AS, l'idea del nuovo stadio è stato presentata da un team composto da tre società. Ci sarà un rivestimento esterno, ma la rivoluzione riguarderà il tetto richiudibile in 15 minuti, per riparare il terreno di gioco dagli agenti atmosferici.