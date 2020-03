Real Madrid campione virtuale di Spagna: Asensio trionfa nella 'Liga Challenge' a FIFA

Il Real Madrid è campione di Spagna, per ora solo... virtualmente. È stato infatti il fantasista Marco Asensio a rappresentare con successo il club merengue nel torneo di FIFA organizzato dal noto youtuber Ibai Llanos, la "Liga Challenge". Una competizione a scopo benefico che ha permesso di raccogliere in pochissimi giorni ben 140.000 euro per la lotta contro il Coronavirus, vedendo Asensio trionfare in finale 4-2 contro il Leganés di Aitor Ruibal.

Ricordiamo che a questo torneo hanno preso parte 18 squadre su 20 di Liga, visto che Barcellona e Maiorca hanno dovuto declinare l'invito a causa della loro partnership commerciale con Konami, diretto concorrente di EA Sports (FIFA).