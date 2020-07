Real Madrid campione, Karembeu: "Benzema da Pallone d'Oro, sempre efficace"

Christian Karembeu commenta la vittoria de LaLiga del Real Madrid, squadra per la quale ha giocato dal 1997 al 2000. Su Benzema: "Lo ha detto Zizou, tutti i suoi giocatori meriterebbero il Pallone d'Oro e di conseguenza lo meriterebbe anche Karim Benzema, ovvio. Karim è stato sempre efficace, in ogni partita. Ha sempre segnato tanti gol in stagione, in tutte le competizioni. Sapeva come muoversi tra le linee quando c'era Cristiano Ronaldo. E resta il solito Karim Benzema ogni volta in cui serve. Sapeva giocare con Higuain, con Ronaldo, con Morata, con Bale".