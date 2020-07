Real Madrid campione, Karembeu: "Zidane innovatore, non deve dimostrare nulla a nessuno"

Christian Karembeu commenta la vittoria de LaLiga del Real Madrid, squadra per la quale ha giocato dal 1997 al 2000. Su Zidane: "Zidane non deve più dimostrare a nessuno di essere un grande allenatore. Sono tutti d'accordo a riguardo. Vincere tre volte di fila la Champions è già abbastanza... poi ha vinto anche la Liga. Per me è una sorta di figliol prodigo. Merita di vincere un sacco di trofei perché è un innovatore, uno che ha imparato tanto e che nonostante i tanti giocatori in arrivo e in partenza è riuscito a creare una squadra vincente. Non c'è altro da dire".