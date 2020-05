Real Madrid, Casemiro: "Importante la ripresa del campionato sempre rispettando le regole"

Intervenuto ai microfoni di Real Madrid TV, il centrocampista blanco Casemiro ha parlato della possibile ripresa del campionato spagnolo: "È un passo importante per il calcio e per la società dimostrare e insegnare alle persone che possono tornare alla normalità. Non è solo giocare a calcio, è anche saper stare in strada con la gente. Penso che se seguiamo le regole, possiamo riprendere il campionato".