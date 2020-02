vedi letture

Real Madrid, Casemiro: "Se c'è una squadra in grado di rimontare al ritorno, quella è la nostra"

Casemiro commenta il ko interno del suo Real Madrid in casa contro il Manchester City: "La qualificazione non è ancora decisa con questo risultato. Abbiamo giocato 75 minuti spettacolari contro una grande squadra. Poi in 15 minuti non siamo riusciti a fare quel che avremmo voluto. Ed ecco che loro sono riusciti a rimontare cancellando il nostro vantaggio. Ci aspetta adesso un grande lavoro, ma se c'è una squadra in grado di superare certi ostacoli nella partita di ritorno quella è il Real Madrid".