Real Madrid, Ceballos al Siviglia per arrivare ad Ocampos? L'ex Betis smentisce

Nelle ultime ore il Real Madrid ha mostrato interesse per Lucas Ocampos del Siviglia e alcuni rumors raccontato che i Blancos sarebbero pronti ad inserire Dani Ceballos nell'affare. Ma il centrocampista, attualmente in prestito all'Arsenal ma con un passato all'altra squadra di Siviglia, il Betis, non è d'accordo e lo mostra sui social, commentando la notizia con un chiaro 'no', tramite un meme che raffigura Donald Trump.