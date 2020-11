Real Madrid, centesimo gol per Sergio Ramos: il capitano ne ha segnati 55 di testa

Il gol di Sergio Ramos, che aveva regalato il momentaneo 2-0 al Real Madrid nella sfida contro l'Inter, è stato il centesimo realizzato dal capitano con i Blancos: di questi, ben 55 sono stati segnati di testa, come quello firmato contro i nerazzurri.

100 - Sergio Ramos has scored his 100th goal for @realmadriden in all competitions, 55 of which have come with his head. Courage. pic.twitter.com/tTYWmHbtIx

— OptaJose (@OptaJose) November 3, 2020