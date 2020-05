Real Madrid, cercasi disperatamente un acquirente per Bale. Il gallese proposto in MLS

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Real Madrid avrebbe proposto a Gareth Bale un trasferimento negli Stati Uniti. Il gallese è stato offerto a un club di MLS, di cui non è stato fatto il nome. Recentemente il giocatore aveva dichiarato: "La MLS è un torneo che sta crescendo e molti giocatori vogliono andarci. È qualcosa che sicuramente mi interesserebbe. Inoltre, amo andare in vacanza a Los Angeles dove gioco molto a golf". Bale, il cui ingaggio è di 14.5 milioni, ha un contratto fino al 2022 e non rientra nei piani di Zinedine Zidane.