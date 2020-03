Real Madrid, club in salute: taglio degli stipendi sarà al massimo del 10%

Nonostante l'emergenza Coronavirus abbia colpito tutti i settori, compreso quello milionario dei club di calcio, il Real Madrid è una delle società che - secondo Marca - risentirà meno del momento che stiamo attraversando. Grazie alla propria fama mondiale ma anche all'oculata gestione dei conti, i Blancos per il momento stanno solo osservando con attenzione l'evolversi della situazione in Spagna e in Europa senza dover correre ai ripari. Almeno nell'immediato. Per esempio, per quanto riguarda il discorso relativo al taglio degli stipendi, nella Casa Blanca i giocatori al massimo vedranno l'ingaggio tagliato del 10%, ovviamente dopo un eventuale accordo con spogliatoio e staff.