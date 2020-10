Real Madrid, come un anno fa: Zidane si gioca tutto fra Clasico e Champions

Se a Barcellona la questione societaria tiene banco e sono di oggi le pesanti dichiarazioni di Gerard Piqué contro Josep Maria Bartomeu, al Real Madrid si respira un clima altrettanto pesante per questioni di campo. Due sconfitte consecutive, peraltro in casa, contro due avversari alla portata come Cadice e Shakhtar. E quanto di buono fatto nel post lockdown, col Real Madrid capace di rimontare gli odiati rivali nella corsa al titolo, vincendo 10 gare consecutive, è già dimenticato.

Zidane rischia, apre oggi L'Equipe che ha evidenziato come il Clasico e la sfida col Borussia Monchengladbach diranno molto sul futuro del tecnico. Una situazione già vista l'anno scorso, dopo il ko clamoroso subito a Maiorca contro un'altra squadra neopromossa e il pessimo inizio in Champions, col ko per 3-0 subito contro il Paris Saint-Germain e il pari in casa contro il Brugge. Rischiò molto, Zizou si salvo col successo sul campo del Galatasaray, avvenuto quattro giorni dopo uno scialbo 0-0 contro il Barcellona.

La sua gestione del turnover scientifico è fin qui sotto la lente d'ingrandimento, con alcune seconde linee che non stanno rendendo come dovrebbero. Alcune stelle, su tutte Marcelo, sono in preoccupante parabola discendente. E il mercato non è stato d'aiuto: eccezion fatta del rientro con un anno d'anticipo di Odegaard dalla Real Sociedad non sono arrivati nuovi acquisti, questo dopo la spesa di oltre 300 milioni fatta dal club la scorsa estate. 100 di essi destinati ad Eden Hazard, fin qui più infermeria che in campo.