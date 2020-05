Real Madrid, continua il pressing su Camavinga ma il Rennes vuole trattenerlo un altro anno

vedi letture

Il Real Madrid vuole arrivare a Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Rennes piace ai Blancos, ma come riportato da AS il presidente della società francese non vuole assolutamente far partire il calciatore nella prossima sessione di mercato. Le merengues attendono, ma nel frattempo cercheranno di convincere il calciatore classe 2002.