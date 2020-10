Real Madrid, Courtois: "La squadra è unita, abbiamo meritato di vincere il Clasico"

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha analizzato ai microfoni di Movistar TV il trionfo del Real Madrid contro il Barcellona: “Penso che abbiamo fatto una bella partita, ci hanno provato con Jordi Alba, e ho fatto una bella parata, Neto anche ma poi abbiamo avuto il rigore. Potevamo fare anche prima l'1-3. Questo club merita di lottare in ogni partita, oggi abbiamo messo tanta voglia, abbiamo corso tanto e dobbiamo sempre farlo. Il bello è che l'allenatore e la squadra sono unite, siamo rimasti insieme. Martedì dobbiamo andare in Germania per vincere. Dobbiamo essere felici ma non caricati di pressione".