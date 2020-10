Real Madrid, Courtois: "Pessimi contro il Cadiz, è una sveglia per il Clasico"

vedi letture

Thibaut Courtois è stato critico nei confronti del Real Madrid dopo la sconfitta subita contro il Cádiz: “Il primo tempo è stato pessimo, sono dovuto intervenire tre o quattro volte, non abbiamo vinto duelli e hanno dominato", ha ammesso il belga ai microfoni di Movistar TV. "Nella ripresa siamo migliorati ma loro hanno una squadra molto ben organizzata. Con queste squadre quando subisci gol è molto difficile poi rimontare. Non è facile spiegare cosa è successo, dobbiamo parlarci. A parte ieri non ci siamo allenati mai tutti e venti insieme, ma non è una scusa. Sensazioni per il classico? Una sconfitta fa sempre bene per risvegliarsi, per tornare a lavorare meglio. Non è necessario dargli più importanza anche se è una brutta sconfitta".