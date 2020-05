Real Madrid, data una deadline all'Arsenal per il trasferimento di Aubameyang

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Real Madrid avrebbe dato un ultimatum all'Arsenal per decidere su Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese, 31 anni a giugno, è in scadenza di contratto con i Gunners ne 2021 e i blancos sono interessati all'acquisto. È stato chiesto di dare una risposta entro il 15 giugno. L'Arsenal dovrà valutare se cedere il giocatore o portarlo a scadenza di contratto. Il Real Madrid, nell'affare, potrebbe includere il cartellino di Ceballos, già a Londra in questa stagione in prestito.