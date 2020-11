Real Madrid, David Beckham vuole l'ex compagno di squadra Sergio Ramos all'Inter Miami

Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere negli Stati Uniti? Secondo quanto riportato da AS infatti, David Beckam, ex compagno di squadra del capitano del Real Madrid, vorrebbe portare il difensore all'Inter Miami in estate. Il contratto di Sergio Ramos scadrà proprio al termine della stagione e per adesso il Real Madrid non ha avanzato offerte per il rinnovo.