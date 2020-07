Real Madrid di "rigore": contro l'Athletic decide il solito Ramos, + 7 dal Barcellona

Un calcio di rigore che può decidere la corsa al titolo. Il Real Madrid vince grazie ad un tiro dagli undici metri di Ramos nella difficile trasferta del San Mames: sesta vittoria consecutiva e tre punti fondamentali che ricacciano il Barcellona a -7, anche se i blaugrana scenderanno in campo questa sera. Brutto ko per i baschi che si rimangono a -2 dal settimo posto, ma con un match in più rispetto alla Real Sociedad.

Partita tesa - Gara tesa, come da pronostico. La squadra di Garitano cerca in tutti i modi di tenere a bada i blancos, che non riescono in nessun modo a sbloccare il match. Ci pensa il solito Sergio Ramos su calcio di rigore a regalare tre punti cruciali per la lotta al titolo. Ora le merengues faranno il tifo per il Villarreal prima di preparare la partita contro l'Alaves.

