Real Madrid, dilemma Kubo in vista del futuro: per restare deve... sposarsi con una spagnola

Siviglia in pole position per Takefusa Kubo. Come riporta Onda Cero, il club di Monchi sarebbe passato in vantaggio sulle altre concorrenti (c'è anche il Milan) per il giovane talento offensivo del Real Madrid, reduce dal prestito al Maiorca di questa stagione (36 presenze con 4 gol e 5 assist).

I blancos credono molto nel giapponese classe 2001, ma al momento hanno tutte le caselle da extracomunitario occupate e l'unica soluzione per farlo restare, oltre naturalmente a una cessione, sarebbe quindi il conseguimento del passaporto spagnolo. Un percorso tutt'altro che semplice, che per le leggi nipponiche prevede una scelta aut aut tra le due nazionalità (Kubo dovrebbe decidere se "restare" giapponese o diventare "solo" spagnolo, almeno in termini legislativi) e che potrebbe comunque compiersi solamente dopo un anno di matrimonio con una donna spagnola o, in alternativa, dieci anni di residenza continuativa in terra iberica.

Ecco perché immaginare Kubo a Madrid già dalla prossima stagione risulta molto complicato (gli extracomunitari del Real nel 2019-2020 erano Vinicius Junior, Rodrygo Goes ed Eder Militao, lasciando fuori pure il neo-arrivato Reinier), con una nuova esperienza in prestito - possibilmente nella Liga - che invece permetterebbe al ragazzo di proseguire il suo percorso di crescita giocando con continuità. In attesa, ovviamente, del grande sì all'altare... merengue.